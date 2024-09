RAVENNA - Intervento nel pomeriggio di oggi del 118 alla sala slot delle Bassette. L’allarme è scattato attorno alle 17 quando un uomo, ultrasettantenne, si è sentito male mentre era all’interno della sala. Immediato l’intervento dei sanitari ma per l’uomo non c’era più nulla dal fare. Sul posto per gli accertamenti di prassi anche la polizia.