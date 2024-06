Maggio freddo sui lidi ravennati, i bagnini: “Peggio dell’anno scorso”

RAVENNA. L’ultima campanella di scuola suonerà, in Emilia Romagna, stamattina e per gli stabilimenti ravennati e romagnoli questo significa l’avvio ufficiale della stagione balneare. Il prossimo weekend sarà il primo a scuole chiuse e promette di fornire indicazioni importanti per la stagione e sulle scelte delle famiglie. «Ci auguriamo che il meteo regali il caldo e un cielo sereno – commenta il presidente della cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli -. Per ora l’avvio della stagione è stato parecchio complicato, tanto che questo maggio è stato inferiore come risultati a quello dell’anno scorso, quando sulla Romagna si è abbattuta l’alluvione. Il dato è sorprendente e ci fa capire la difficoltà delle ultime settimane, con il tempo incerto e temperature che hanno scoraggiato le persone. Da Pasqua in poi non abbiamo mai avuto con continuità giornate favorevoli. Ora mi auguro che ci sia un’inversione di tendenza anche perché, in realtà, i segnali da parte delle persone sono buoni. Ci risulta che a livello di prenotazioni il settore ricettivo stia facendo ottimi numeri, sia gli alberghi, che i campeggi e le seconde case sono molto ricercate. A fronte di queste premesse deve arrivare il sole e il caldo perché altrimenti la vita in spiaggia si fa difficile».

L’articolo completo in edicola.