Mafia, smantellato il traffico di droga del clan Rinzivillo: un arresto anche a Ravenna

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna, in collaborazione con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta traendo in arresto un 50enne residente nel ravennate, ritenuto essere presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. Il 50enne, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe in diverse occasioni detenuto, portato in luogo pubblico e riparato per conto di altri alcune armi da fuoco clandestine. I fatti, accaduti in provincia di Caltanissetta, si sarebbero verificati nel corso del 2024.

L’arresto dell’uomo si inserisce in una più ampia operazione di polizia, denominata “The Wall” ed eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha smantellato un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento, con l’aggravante di aver favorito Cosa Nostra, con particolare riferimento alla famiglia mafiosa gelese del clan Rinzivillo.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che il sodalizio criminale, tra maggio 2024 e giugno 2025, avrebbe messo in atto una fiorente attività di traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente di hashish e cocaina e in misura minore anche di crack, attraverso un canale di approvvigionamento dal nord Italia, principalmente dalla Lombardia e dalla Liguria, e in alcune circostanze anche dalla Calabria e da Palermo. Secondo il quadro indiziario, ritenuto nell’ordinanza, le sostanze stupefacenti venivano trasportate e stoccate a Gela, in vere e proprie basi logistiche dell’organizzazione da cui sarebbe avvenuta la distribuzione nell’area nissena, alimentando le piazze di spaccio locali e, in particolare, quella gelese. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti riscontri che hanno portato all’arresto di 2 persone, alla denuncia a piede libero di altre 8 e al sequestro di complessivi 1.250 Kg di hashish e 121 grammi di cocaina, nonché di una pistola marca Beretta mod. 71 calibro 22 con matricola abrasa completa di caricatore con 49 cartucce calibro 22, e di numerosi bossoli, inneschi e materiale utile al confezionamento di cartucce calibro 12 e 16.