Maestra morta cadendo dalla passerella a Marina di Ravenna, citati due responsabili civili

La notte tra il 2 e il 3 giugno del 2023 Elisa Rossi, maestra 51enne della scuola elementare “Pascoli” e vicepreside dell’istituto comprensivo “Guido Novello” di Ravenna, morì cadendo dalla passerella del Ravenna Yacht Club, dove stava trascorrendo una serata insieme al compagno e alcuni amici. Per quella tragica scomparsa sono accusati di omicidio colposo l’allora presidente del circolo e la responsabile della sicurezza. I parenti della vittima hanno chiesto la citazione dei responsabili civili: istanza che ieri ha portato il giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti a citare due società, il RYC e la società che secondo l’accusa sarebbe datrice di lavoro della preposta al servizio di prevenzione e protezione.

