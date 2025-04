Maestra morta cadendo dal pontile: verso il processo per il Ravenna Yacht Club

La Procura di Ravenna ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente e la responsabile sicurezza del Ravenna Yacht Club, accusati di omicidio colposo per la morte di Elisa Rossi, la maestra di 51 anni annegata nel 2023 dopo essere caduta dal pontile del circolo. Nei confronti dei due indagati era stata chiesta l’archiviazione. Svolta decisiva il decreto di imputazione coatta disposto dal giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti. Secondo il gip, un punto pericoloso del pontile era privo di protezioni.

