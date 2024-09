Curiosi nei luoghi dell’alluvione. Un turismo discutibile che rischia di ostacolare il lavoro di messa in sicurezza oltre che mettere a repentaglio l’incolumità stessa di chi si reca nei luoghi dove sono in corso gli interventi di ripristino post esondazione. Per questa ragione il Comune di Cotignola ha rimarcato in un post «che è assolutamente vietato recarsi sugli argini e sostare sui ponti, per i trasgressori». Per chi viola il provvedimento è prevista una sanzione di 500 euro.