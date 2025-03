Lutto a Ravenna alla chiesa del Suffragio: si è spento don Sergio Peano.

La comunità di Ravenna è in lutto per la scomparsa di don Sergio Peano, stimato cappellano della Casa Circondariale e rettore del Santuario del Suffragio. Don Sergio si è spento il 1° marzo 2025, all’età di 75 anni, lasciando un vuoto profondo tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Nato a Torino nel 1950, don Sergio ha intrapreso la via del sacerdozio fin da giovane, distinguendosi per la sua dedizione e umanità. Dopo l’ordinazione, ha svolto il suo ministero in diverse parrocchie del Piemonte, prima di trasferirsi a Ravenna negli anni ‘90. Qui ha assunto l’incarico di cappellano presso la Casa Circondariale, offrendo sostegno spirituale e umano ai detenuti, e successivamente è diventato rettore del Santuario del Suffragio, dove ha lavorato instancabilmente per la comunità locale.

La sua missione pastorale è stata caratterizzata da una profonda empatia e da un impegno costante nel promuovere la dignità e la speranza tra coloro che attraversavano momenti difficili. La sua capacità di ascolto e la sua presenza rassicurante hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.