Lugo, un’altra vittima sulle strade ferraresi. Muore un 70enne

RAVENNA - Un altro morto sulle strade ferraresi, con una vittima residente nel territorio comunale di Alfonsine. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un settantenne che si è scontrato in auto contro un’altra vettura condotta da una donna incinta. A bordo con lei, anche due figli adolescenti. Sono stati trasportati all’ospedale di Cona. Si tratta della quarta vittima residente in Bassa Romagna, in pochi giorni, in quella zona. L’incidente è accaduto alle 7.30 circa nei pressi di Filo di Argenta. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine.