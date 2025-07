Lugo, scovato a rovistare nelle auto e picchiato: portato all’ospedale

LUGO - Un uomo riverso a terra sulla pista ciclabile di via Lato di Mezzo, vicino all’aiuola, e circondato da macchie di sangue: è lo scenario che si sono trovati davanti i sanitari chiamati a intervenire nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19. L’uomo, di origini extracomunitarie, è stato portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto anche due volanti della polizia di Stato. Piuttosto confusa la prima ricostruzione di quanto accaduto: stando alle prime testimonianze raccolte, l’uomo sarebbe stato avvistato mentre era intento a rovistare all’interno di una vettura parcheggiata nella zona. Una donna residente nelle vicinanze avrebbe però assistito alla scena, dando l’allarme: a quel punto sarebbe entrata in scena un’altra figura, che si sarebbe scagliata contro l’uomo.

Ne sarebbe quindi nato un alterco dai toni piuttosto spinti, culminato in una scazzottata in cui ad avere la peggio è stato appunto la persona colta nei pressi della macchina in sosta. Dopo aver ricevuto diversi colpi, sarebbe quindi stato lasciato sulla pista ciclabile, vicino ad una fabbrica dismessa, in uno stato che alcuni testimoni hanno descritto come di semi-incoscienza. Poco dopo è giunta sul posto l’ambulanza: i sanitari del 118 hanno quindi deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso per accelerare il trasporto al Bufalini. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte della polizia di Stato per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.