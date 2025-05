Lugo, sciame di api terrorizza il centro storico durante il mercato ambulante

LUGO - Questa mattina una rumorosa macchia nera ha improvvisamente oscurato il sole, ma non era una nuvola bensì qualcosa come 25 mila api. E ancora una volta è stato provvidenziale l’intervento dei carabinieri. Si sono vissuti attimi di puro terrore poco prima delle 11 nella piazza di Lugo, affollata di ambulanti e visitatori per il consueto mercato settimanale, quando uno sciame di api si è abbattuto sulla città.

Forse anche attratte da quella particolare zona - in cui ci sono stand prevalentemente alimentari, tra i quali venditori di miele e dolciumi – le api si sono poi radunate ai piedi della Rocca, infiltrandosi anche all’interno di una sorta di lucernario verticale. A evitare chissà quale tragedia – basta pensare a cosa sarebbe successo in caso di molteplici punture e conseguenti reazioni allergiche – l’immediato intervento dei carabinieri dell’adiacente comando, che hanno subito transennato l’intera area riducendo sensibilmente la pericolosità.

In quella situazione emergenziale, il capitano Cosimo Friolo ha fatto intervenire uno dei suoi uomini che ha come passione proprio quella dell’apicoltura: Domenico Saputo, in servizio alla caserma di San Lorenzo. È stato lui a catapultarsi sul posto e, dopo aver indossato casco e tuta di sicurezza, a risolvere il problema. In nemmeno un’ora quelle migliaia di api sono state prelevate con un aspirasciami, senza provocare danni a loro e ai cittadini, e ora verranno ricollocate in un habitat idoneo a preservarle.