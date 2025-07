Lugo, nuova sede per Adhr Group. Si cercano 50 profili sul territorio

LUGO - Nuove opportunità per chi cerca e offre lavoro nel comune di Lugo, in provincia di Ravenna, con l’apertura in piazza Francesco Baracca della nuova filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group alla presenza della sindaca Elena Zannoni. L’inaugurazione ha aperto ufficialmente la ricerca immediata di circa 50 profili per aziende del territorio che operano, principalmente, nel comparto della logistica, della metalmeccanica e nell’alimentare. “Cerchiamo diverse figure che vanno dal magazziniere, carrellista e addetto al picking, fino ad addetti al montaggio e assemblatori, così come tornitori e fresatori”, ha affermato Maria D’Ambrosio, District Manager area Romagna di Adhr Group: “Per l’industria alimentare, invece, le ricerche vertono su operatori di linea e conduttori di macchinari per il confezionamento, mentre abbiamo attive anche ricerche per figure impiegatizie, che vanno da posizioni amministrative fino a back office commerciale. La filiale di Lugo”, continua D’Ambrosio, “vuole diventare un riferimento fisico in zona per supportare candidati e imprese nel giusto match, certi che essere presenti sul territorio, conoscerlo e instaurare relazioni umane non solo on line siano punti distintivi e preziosi per lavorare al meglio”.

La neo sede – che porta avanti la crescita del Gruppo in Romagna, aggiungendosi alle filiali già presenti a Ravenna, Cesena, Faenza e Imola – conferma la volontà di ADHR di investire in modo organico e capillare sul territorio. Per consultare le posizioni aperte della neo filiale Adhr di Lugo e candidarsi è possibile scrivere a lugo@adhr.it oppure recarsi direttamente in agenzia.