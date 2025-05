Lugo, la contesa Estense va al rione De’ Brozzi

Il rione De’ Brozzi vince la Contesa Estense, con Cento che festeggia la Caveja. E’ stata una giornata più lunga del previsto: alle 17.30, dopo il suggestivo corteo un malore di uno spettatore ha portato all’intervento dell’ambulanza e al ritardo del via alla sfida del 54° Palio della Caveja. Fin dalle prime tirate, che hanno decretato il risultato finale, si è capito l’andamento della gara. A conclusione di una settimana densa di appuntamenti, la Contesa 2025 si è chiusa con il suggestivo Corteo storico dei Rioni

La disputa si è svolta, come sempre, davanti a una folla di migliaia di appassionati, nel piazzale interno del Pavaglione, dove dal 2024 sono state montate due tribune per migliorare la visione della sfida. Le formazioni dei quattro Rioni, nei loro colori caratteristici, si sono affrontate secondo regolamento: due squadre per volta, una di fronte all’altra, con sei tiratori più uno “Zarladòr”, per un peso complessivo massimo di 540 kg. Al centro del campo, un tavolo quadrato con una robusta ruota in legno e ferro da carro agricolo, nel cui mozzo è infilata una “Caveja”. Sei le tornate previste, con premi al vincitore della prima e della sesta (Memorial Valentino Sgubbi e Memorial Francesco Abbondanti, entrambi andati al Rione Cento). Mai come quest’anno si sono registrate tante squalifiche. Alla fine, ha prevalso nuovamente il Rione Cento con 14 punti, seguito da Madonna delle Stuoie con 11 e dal Ghetto con 6.

Il drappo della Contesa, disegnato da Paola Imposimato e assegnato sulla base dei punteggi ottenuti nelle sfide di Sbandieratori, Musici, Soave Creatura e Palio della Caveja, è andato al Rione Brozzi, seguito da Cento e dal Ghetto.