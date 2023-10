Terribile incidente questa mattina verso le 5 nel Lughese in Via Villa, una strada che collega Lugo a Villa San Martino. Vicino all’incrocio con la via Sammartina, una Toyota Yaris condotta da un 25enne di Bagnara è uscita di strada sulla sua sinistra andando a impattare con violenza su un ponticello di accesso a una abitazione. L’auto è andata praticamente distrutta e il giovane è in gravissime condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, quindi i Vigili del Fuoco e l’elimedica da Bologna.