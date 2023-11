Lugo, incidente e vola con l’auto nel fosso: donna trasportata in elicottero all’ospedale

Uno spaventoso incidente stradale questa mattina a Lugo, nell’incrocio tra via San Giorgio e via Croce Coperta. Una mancata precedenza ha coinvolto una Fiat 500 e una Opel Mokka: la Fiat 500 ha cercato di evitare lo scontro con l’altra auto che non ha rispettato la precedenza, finendo nel fosso con a bordo una coppia di coniugi anziani: il marito è stato trasportato all’ospedale di Lugo in ambulanza. Più serie le condizioni della donna, che ha riportato un trauma toracico e vari traumi agli arti inferiori ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica e i vigili del fuoco di Lugo (con gru da Ravenna) hanno estratto la signora dall’abitacolo. Rilievi a cura della Polizia Municipale della Bassa Romagna.