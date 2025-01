Lugo. Il viaggio di chi resta, nuovo progetto dell’associazione “Le emozioni di Giacomo Aps”

Parte il progetto “Il viaggio di chi resta ”, gruppo di auto mutuo aiuto sull’attraversamento del lutto ideato da Monica Pezzi, presidente dell’associazione “Le Emozioni di Giacomo Aps” e mamma di Giacomo Cavallini, ragazzo di vent’anni morto cinque anni fa a causa di un incidente stradale.

«Si tratta di un nuovo progetto di condivisione, completamente gratuito – spiega Monica Pezzi - sull’attraversamento del lutto. Questo progetto, denominato “Il viaggio di chi resta” si fonda sul concetto dell’auto mutuo aiuto e ha lo scopo di accompagnare coloro che hanno vissuto una esperienza luttuosa, attraverso un percorso di condivisione esperienziale, in grado di generare sostegno comune». La mamma di Giacomo Cavallini è organizzatrice e facilitatrice del progetto, che partirà giovedì 16 gennaio con cadenza quindicinale e si svolgerà presso la Sala Civica di Lugo Nord, Via Piratello 68 alle 21.

«L’esperienza luttuosa che diventa punto di connessione e cardine sul quale ruotano le molteplici sfaccettature della perdita definitiva di una persona cara – prosegue Monica Pezzi -. Sappiamo tutti che non esiste possibilità di ritorno, ma esiste la possibilità di guardare la vita attraverso gli occhi della bellezza collaterale, sentire una nuova nostalgia che è fatta di gratitudine e che ci rende meno impotenti di fronte alla perdita irreversibile di chi amiamo. Gli incontri sono completamente gratuiti e possono accogliere un massimo di 12 persone per gruppo». Per informazioni e richieste di partecipazione contattare via mail: leemozionidigiacomo@gmail.comOppure via telefono: 331-6180176.

L’associazione “Le emozioni di Giacomo” è attiva su tre fronti principali: la sensibilizzazione alla donazione degli organi attraverso vari progetti che hanno lo scopo di divulgare la cultura del dono; i progetti scolastici rivolti alla fascia adolescenziale per accompagnare i ragazzi nel difficile viaggio verso il mondo degli adulti; gli incontri con persone che hanno subito un lutto per accompagnarli attraverso un percorso di condivisione esperienziale.