Lugo, futuro a rischio per la BorgWarner: sindacati preoccupati

Un futuro a repentaglio, per il sito produttivo della BorgWarner System Lugo srl. L’azienda del settore automotive con sede a Santa Maria in Fabriago è dal 2017 di proprietà di una multinazionale statunitense, la BorgWarner Inc., che aveva acquisito la Sevcon e aveva dato continuità alla storia di un sito che aveva preso le mosse nel 1974, quando lì era stato fondato lo stabilimento Bassi.

Un vero e proprio mastodonte, il Gruppo che aveva acquistato le strutture della realtà produttiva di via Mensa, visto che BorgWarner detiene (dati del 2020) 99 stabilimenti, è presente in 24 Paesi e occupa circa 48mila persone. Comprese circa cento dipendenti nel Lughese: nella sua sede nella Bassa Romagna, infatti, questi sono i numeri degli occupati di quella che è formalmente una divisione della “BorgWarner Morse Systems”, nel sito dell’azienda infatti si spiega come «i prodotti realizzati a Lugo completano l’offerta nei settori dell’elettronica di potenza e della propulsione elettrificata» della casa madre.

