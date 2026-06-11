Lugo. Fuma a scuola, poi aggredisce la bidella, che chiede i danni ai genitori

Sorpreso dalla bidella mentre fumava a scuola insieme a un compagno, è scappato nel tentativo di evitare sanzioni, invano. Una volta identificato e portato in presidenza, uno studente minorenne se l’è presa con la collaboratrice scolastica: l’ha insultata e minacciata, infine l’ha spinta sotto gli occhi delle due vicepresidi dell’istituto facendola cadere contro un armadietto. Quanto accaduto la mattina del 31 marzo scorso al Polo Tecnico Professionale di Lugo è ora al centro di una richiesta di risarcimento che la bidella, una donna di 48 anni, ha appena inoltrato sia ai genitori dell’alunno - già imputabile in quanto maggiore dei 14 anni - sia al Ministero dell’Istruzione, lamentando danni morali e fisici per le lesioni che alla fine le sono costate 40 giorni di prognosi.