Lugo, dopo gli sputi, dalla scuola viene lanciata una sedia in strada che sfiora auto e passanti. Presi provvedimenti contro gli studenti

Che nella giornata di ieri potesse cadere qualche goccia dal cielo era prevedibile. Un po’ meno che dallo stesso arrivasse una sedia in strada, sfiorando le auto parcheggiate e alcuni passanti, che miracolosamente l’hanno vista rimbalzare a pochi centimetri dai loro corpi. Certamente non un incidente bensì un grave atto di vandalismo e incoscienza andato in scena in una delle aule dell’Ipsia Manfredi di Lugo, l’istituto professionale in via Tellarini, facente parte del Polo Tecnico Professionale. Anche se in realtà i fatti sono accaduti di fronte alla facciata parallela su corso Matteotti. È da una finestra dell’ultimo piano infatti che verso le 8.30 qualcuno ha pensato di scaraventare una sedia sulla carreggiata, fregandosene delle gravissime conseguenze che poteva avere quel gesto sconsiderato. I primi a sentire il rumore di quello schianto sono stati alcuni clienti del bar adiacente, rimasti increduli davanti a quello scenario. In pochi secondi, tuttavia, è stato facile ricostruire cosa fosse successo e constatare che, fortunatamente, nessuno era stato ferito. Dalle finestre di quella scuola, peraltro, non è la prima volta che vola giù di tutto. Fino pochi mesi fa diversi studenti si divertivano ad aprire le vetrate del primo piano e sputare ai passanti, soprattutto nel tratto di via Giordano Bruno. Presi i primi provvedimenti nei confronti degli studenti.

