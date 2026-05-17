Lugo, Caveja al rione Cento. Il rione de’ Brozzi vince la Contesa Estense

LUGO - Il rione Cento domina il palio della Caveja e se lo aggiudica. Grande festa per i rossoneri. Molto combattute le sei tirate. In mezzo all’assordante boato del pubblico la gara di tiro alla fune a quattro ha occupato le due ore centrali della Contesa Estense al Pavaglione. La classifica finale vede il Rione Cento a 15 punti, Madonna delle Stuoie a 13, il rione Ghetto a 12, chiude il rione de’ Brozzi a 2 punti. Proprio il rione de’ Brozzi vince però la 56esima edizione della Contesa Estense, che mette insieme le vare gare rionali che si sono tenute nell’arco delle nove giornate di festa. Questa la classifica: Brozzi, Madonna delle Stuoie, Cento, Ghetto.