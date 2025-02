Lugo, auto nel fosso: bimba incastrata salvata dai vigili del fuoco GALLERY

LUGO. Un incidente si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 lungo la Provinciale Bagnara, all’incrocio con via Canaletta, tra Lugo e Villa San Martino. Una Fiat Grande Punto con a bordo una famiglia - padre, madre e una bambina di 8 anni - è finita nel fosso in seguito a uno scontro con un’Audi.

Momenti di grande apprensione per la piccola, inizialmente incastrata nell’abitacolo del veicolo bloccato fuori strada con il tettuccio schiacciato dall’impatto. Per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che inizialmente hanno attivato anche l’autogru. Sul posto due ambulanze, un’auto medicalizzata e l’elicottero del 118 di Bologna, che però, constatate le condizioni fortunatamente non gravi dei feriti, non ha trasportato nessuno. Dopo l’intervento dei soccorritori, la bambina è stata estratta dall’auto e insieme ai genitori è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con codici di media gravità.

La Polizia Locale ha chiuso la strada per almeno un’ora per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.