Lite in strada, minorenne accoltellato a Marina di Ravenna

RAVENNA - Ancora notti agitate sui lidi ravennati. Un ragazzo, minorenne, è stato coinvolto in una rissa avvenuta a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni. Il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite tra un gruppo di giovani e colpito di striscio con un coltello. La ferita non è grave, il ragazzo è stato portato in ospedale con l’ambulanza, dove lo ha raggiunto la madre. Indaga la polizia per rintracciare i responsabili dell’aggressione. Si tratta dell’ennesimo episodio di un’estate che vede la cosiddetta “malamovida” essere la vera protagonista della riviera.