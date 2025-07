Lido di Savio, via all’abbattimento dei pini in viale Romagna - Gallery

Al via l’abbattimento dei pini a Lido di Savio, epilogo di mesi controversi e pieni di polemiche, con comitati e ambientalisti in azione per salvarli. Questa mattina gli addetti incaricati dal Comune di Ravenna hanno avviato le operazioni per abbattere alcuni pini (10 alberi secondo Italia Nostra) in viale Romagna. Il comitato ‘Salviamo i pini’ stamattina aveva annunciato un presidio, ma l’ultima sentenza del Tar aveva rigettato il loro ricorso. L’abbattimento si è svolto sotto gli occhi di una ventina di residenti, con le forze dell’ordine a presidiare i lavori. Gli alberi abbattuti sono stati considerati a rischio estremo di caduta in base alle prove di trazione.