Lido di Savio, protesta in corteo per salvare i pini dall’abbattimento

Questa mattina, domenica 25 agosto, circa cinquanta persone hanno sfilato a Lido di Savio in viale Romagna per protestare contro l’abbattimento di alcuni pini, circa una sessantina, sul lungomare, previsto nel progetto del parco marittimo. La manifestazione segue settimane di mobilitazione e raccolta firme contro l’intervento, che ha scatenato un acceso dibattito nella comunità locale. Durante il corteo, i partecipanti hanno esibito striscioni con slogan espliciti come “Salviamo i pini” e “La bellezza della natura non si abbatte”. Alcuni dei manifestanti hanno appeso disegni realizzati dai bambini sui pini destinati alla demolizione. I pini, che sono anche simbolo della città di Ravenna, rappresentano per molti non solo un patrimonio naturale, ma anche una parte importante dell’identità locale. Il progetto del parco marittimo ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e i difensori dell’ambiente, che ritengono che l’abbattimento dei pini comprometta il carattere e la bellezza del lungomare. Domani pomeriggio la battaglia si sposta in città con una nuova manifestazione, questa volta per opporsi alla possibile demolizione di altri pini in via Maggiore. La determinazione dei manifestanti è evidente, e la questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.