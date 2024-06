Lido di Savio incidente: violento scontro tra un furgone e un tram, coinvolta anche una terza auto

Incidente questa mattina a Lido di Savio in via Lord Byron all’altezza di piazza Forlimpopoli. Nell’impatto verso le 8.30 sono stati coinvolti tre veicoli: un furgone Renault Traffic, un autobus di linea Start Romagna che procedeva in direzione nord con a bordo il conducente e un unico passeggero (illeso) e infine un’auto guidata da una donna. Lo scontro tra il furgone e la parte anteriore sinistra dell’autobus è stato molto violento e l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato in elicottero in condizioni di media gravità al Bufalini di Cesena. Lievi ferite per l’autista dell’autobus, che ha perso parzialmente il controllo del veicolo dopo lo scontro ed è trasportato per accertamenti all’ospedale di Ravenna. Lievi danni per la terza auto coinvolta, con la signora alla guida che non ha avuto bisogno di cure. La strada per ora è chiusa al traffico, rilievi a cura della polizia municipale. Dopo l’incidente si sono portate sul posto due ambulanze da Ravenna, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato il 50enne autista del furgone al Bufalini.