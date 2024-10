Lido di Savio: il Comune di Ravenna cerca un immobile per lo Iat

Il Comune di Ravenna ricerca, nell’area di Lido di Savio, un immobile in locazione da adibire a ufficio di Informazione ed accoglienza turistica (Iat). L’immobile, che il Comune intende acquisire in locazione, deve essere disponibile dai primi mesi del 2025, avere caratteristiche idonee ad ospitare uffici pubblici e deve trovarsi preferibilmente in una zona centrale (viale Romagna o traverse limitrofe). La superficie minima calpestabile da destinare alla parte degli uffici di front e back office deve essere di 30 metri quadrati, mentre quella da destinare ad archivi, servizi e vani accessori: deve essere almeno tra 10 e 20 metri quadrati. Deve essere un complesso immobiliare autonomo o una porzione unitaria di un complesso immobiliare dotata di autonomia funzionale. Inoltre la categoria di destinazione d’uso deve essere compatibile con quella prevista per uffici pubblici.

L’offerta dovrà pervenire al Comune entro le 12 del 15 novembre 2024. Per maggiori informazioni e per conoscere tutte le modalità per la presentazione delle proposte è possibile consultare l’avviso: https://bit.ly/avvisoimmobileLidodiSavio