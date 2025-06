Lido di Savio: due pini da abbattere, monta la protesta di un gruppo di residenti - Gallery

A Lido di Savio è previsto per oggi l’inizio dei lavori di abbattimento di due pini situati lungo viale Romagna, scatenando l’ennesima azione di protesta da parte di un gruppo di residenti. Secondo il comitato cittadino “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, promotore della protesta, l’intervento segue una perizia tecnica allegata all’ordinanza, che classifica gli alberi come potenzialmente instabili. Tuttavia, gli attivisti esprimono forti riserve sulle valutazioni, ritenute “non rappresentative dello stato reale delle piante, molte delle quali in buona salute e di grande valore ambientale e storico”.

Da quasi un anno il comitato segue la vicenda, mettendo in guardia sui rischi di un’alterazione irreversibile dell’ecosistema locale e sul valore del patrimonio arboreo. “Questi pini fanno parte della storia di Lido di Savio, sono fondamentali per la biodiversità e contribuiscono al microclima che rende unico il nostro viale”, spiegano i cittadini, mobilitati in un presidio proprio sotto gli alberi interessati. Sono una quindicina i cittadini mobilitati davanti agli operai. Sul posto anche le forze dell’ordine per controllare la situazione.