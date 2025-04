Lido di Savio, ambientalisti mobilitati contro l’abbattimento di 6 pini - Gallery

Ambientalisti in azione a Lido di Savio di buon mattino per protestare contro l’abbattimento di 6 pini in viale Romagna. L’intervento è programmato per oggi, con il traffico regolamentato per consentire il lavoro degli operatori.

Così in una nota il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”. “Valutati sani da un esperto di fama internazionale per conto dei cittadini, il Comune di Ravenna, per bocca dell’assessore Federica Del Conte finge apertura davanti a 3000 firme raccolte, tra residenti, operatori commerciali, proprietari di seconde case, turisti, promettendo nuove verifiche. Respinta, però, la richiesta dei cittadini di effettuare a loro volta prove con tecnici di loro fiducia. Perché? Il Comune si prepara ad abbattere i poveri pini sani di Lido di Savio, con ordinanza il 16 aprile e valida dalla mezzanotte di giovedì 17 aprile, fino alle ore 10.00 del 18 aprile, addirittura facendo riferimento ad allerte meteo! Pini sani esistenti da oltre 50 anni e ben protetti, filmati molte volte durante allerte meteo, ora stanno per crollare grazie a queste perizie! In pieno periodo di nidificazione per l’avifauna. I cittadini stanno presidiando dalla mattina del 17 aprile, ed invitiamo tutti a raggiungerci”.