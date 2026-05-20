Lido di Classe, molesta i passanti vicino a uno stabilimento, arrivano i Carabinieri e si scopre che deve scontare quasi 4 anni per rapina

Nella serata di lunedì i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un marocchino sessantenne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna.

La Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto, nella tarda serata, varie richieste di intervento che segnalavano la presenza di una persona molesta nei pressi di uno stabilimento balneare di Lido di Classe. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha tentato di darsi alla fuga addentrandosi nella vicina pineta, venendo comunque dopo poco rintracciato ed identificato. All’esito degli accertamenti condotti i militari hanno appurato che era ricercato dal 2024 per una rapina commessa nel 2019 a Lido di Classe. L’arrestato, che dovrà espiare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, è stato associato al carcere di Ravenna.