Lido di Classe: guida un mezzo troppo alto e aggancia i cavi del passaggio a livello senza accorgersene, strada chiusa e treni in ritardo - Gallery

Un curioso incidente verso le 12.15 di oggi a Lido di Classe. Un mezzo in transito più alto del consentito (probabilmente un camion o un trattore carico di rotoballe) ha agganciato i cavi del passaggio a livello di via dei Lombardi a Lido di Classe. Il mezzo poi ha continuato la sua marcia senza fermarsi e con tutta probabilità l’autista non si è nemmeno accorto dell’accaduto. Sta di fatti che i tralicci che sostenevano il passaggio a livello sono collassati e ora i cavi rendono impossibile il transito delle auto. La via è stata chiusa al traffico automobilistico, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario, con ritardi attorno ai 40 minuti e treni che procedono a passo d’uomo all’altezza del passaggio ferroviario. Sul posto la Polizia Municipale, i Carabinieri, in attesa dei tecnici delle Ferrovie dello Stato.