Lido di Classe e Lido di Savio: divieto di balneazione per due tratti di spiaggia

È stata emessa oggi, venerdì 13 giugno, l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe, per un tratto limitato di spiaggia a 100 metri a nord della foce del fiume Savio e a Lido di Savio per un tratto di 150 metri a sud della foce del fiume Savio. Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodotta oggi dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna a seguito di valori Escherichia Coli rilevati nei pressi dell’impianto idrovoro collocato sul fiume Savio. Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro del valore del parametro nei limiti previsti dalla legge. Il nuovo campionamento è previsto per la giornata odierna e i risultati saranno disponibili già da domani, sabato 14 giugno.