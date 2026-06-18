Lido Adriano, sfreccia a tutta velocità verso il mare, i Carabinieri lo fermano e dall’auto spunta un grosso machete

Durante i controlli serali del territorio balneare, i Carabinieri di Lido Adriano hanno denunciato in stato di libertà un giovane originario del Kazakistan. Durante il pattugliamento delle vie della località balneare, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura che procedeva in direzione del mare ad una velocità elevata e non congrua a quella prevista per il centro abitato.

All’apertura della portiera da parte del conducente i militari hanno notato chiaramente la presenza, nel veicolo, di un machete di notevoli dimensioni. L’arma era custodita nell’intercapedine tra il sedile di guida e la portiera, risultando quindi nell’immediata disponibilità del soggetto.

L’oggetto, della lunghezza totale di circa 50 cm e con una lama di 35 cm, è stato immediatamente sequestrato. Il giovane è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per la palese assenza di un giustificato motivo per il porto fuori dalla propria abitazione di uno strumento atto ad offendere.