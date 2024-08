Lido Adriano: mercato invernale, l’esperimento parte il 24 settembre

Creare un servizio aggiuntivo per la popolazione locale, con merceologie specifiche in grado di completare l’offerta degli esercizi esistenti, consentire positive ricadute economiche, conferire slancio e prospettive di sviluppo anche sociale e dell’indotto attraendo clientela dalle località limitrofe. Questi sono alcuni degli obiettivi che hanno guidato la scelta della giunta nella istituzione, al momento in via sperimentale, di un mercato durante il periodo invernale a Lido Adriano.

“Lido Adriano – sostiene l’assessora alle Attività produttive Annagiulia Randi – non va considerata solo come una località turistica, ma è divenuto un centro popolato e vivo che necessita di servizi tutto l’anno. Anche per questo abbiamo accolto favorevolmente la richiesta pervenuta dal consiglio territoriale per l’istituzione di un mercato con più di 20 posteggi a merceologia assortita, che auspichiamo trovino la piena adesione degli ambulanti e vengano tutti assegnati”.

Il mercato si svolgerà come d’estate in viale Virgilio, nel tratto che va dalla rotonda di viale Marziale alla rotonda di viale Alessandro Manzoni, nelle giornate del martedì, dalle 7 alle 14,30, dal 24 settembre al 13 maggio 2025.

Il mercato si comporrà di 22 posteggi a merceologia specifica, di cui 8 alimentari (alimentari e prodotti tipici, frutta e verdura, piadina, dolciumi, gastronomia) e 14 non alimentari (piante e fiori, abbigliamento bambini, abbigliamento uomo o donna, calzature, profumeria e bigiotteria, biancheria per la casa, casalinghi, borse ed accessori di abbigliamento).

Se la sperimentazione darà esito positivo, l’istituzione del mercato verrà sancita in via definitiva.