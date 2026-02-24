Lido Adriano, giovedì riapre la stazione ecologica

Dopo i lavori di riqualificazione, dopodomani, 26 febbraio, a Ravenna riapre la stazione ecologica di Lido Adriano. L’intervento sui centri di raccolta, finanziato grazie ai fondi Pnrr e gestito dal Gruppo Hera, “ha permesso di elevare gli standard del servizio attraverso modifiche impiantistiche mirate e l’integrazione di tecnologie avanzate, conferendo al centro un aspetto rinnovato e una maggiore sicurezza per gli utenti”, spiega la multiutility. In attesa della riapertura dei centri di raccolta, i cittadini possono continuare a utilizzare tutte le altre stazioni ecologiche presenti nella provincia di Ravenna. Per consultare gli indirizzi e gli orari aggiornati in tempo reale, Hera consiglia l’utilizzo dell’app Il Rifiutologo, strumento fondamentale per orientarsi tra i centri disponibili. Hera ricorda infine che per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi rimane sempre attivo il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio, prenotabile comodamente tramite la stessa applicazione o chiamando il Servizio Clienti 800.999.500, numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.