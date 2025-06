Lido Adriano, accoltellato al bar dopo avere difeso la fidanzata - Gallery

Attimi di paura a Lido Adriano, dove, intorno alle 14.50, un uomo è stato accoltellato al bar Cristallo. Le sue condizioni sono critiche. Per questo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una lite degenerata. La vittima dell’accoltellamento sarebbe intervenuta in difesa della propria fidanzata, finita al centro delle attenzioni di un altro avventore del bar. Dopo avere sferrato i fendenti, l’aggressore è poi scappato. Sul posto i carabinieri per le indagini, supportati dalle pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale.