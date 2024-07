Lidi ravennati in difficoltà, gli albergatori: “Pochi turisti e prenotazioni, mancano gli italiani”

RAVENNA - Il turismo balneare appare in difficoltà. Gli albergatori dei lidi ravennati lamentano un’estate complicata con poche presenze e un vistoso calo delle famiglie italiane. Tra le località in sofferenza si segnala Lido di Savio, dove l’imprenditore Nicolò Scialfa parla apertamente di “estate difficile”. «Non è solo un problema della costa ravennate – dice -, i numeri dicono che anche realtà come Rimini e Riccione sono in affanno, ma anche realtà come Savona e Imperia. Non dobbiamo guardare alle presenze del weekend, che si limitano a pernotti molto brevi. Tra settimana c’è un problema molto serio. Le prenotazioni latitano e anche per il mese di agosto ci sono ancora disponibilità, quando di solito, in questo periodo, si è vicini al tutto esaurito. Sono gli italiani a mancare all’appello visto che i turisti stranieri sono in leggera ripresa. Sicuramente le incertezze del meteo hanno inciso ma non dobbiamo soffermarci solo su questo. Ci possono essere altri aspetti, come la situazione finanziaria delle famiglie italiane o una forte ripresa di appeal delle località straniere. Di certo c’è che qui in Romagna ci sono meno turisti». Alle parole di Scialfa seguono quelle dell’albergatrice Silvia Ghirardini, titolare dell’hotel San Francisco di Lido di Savio: «Viviamo una stagione complicata. Forse sta incidendo il tempo, ma in generale non c’è la corsa per venire al mare. Per ora viviamo un’estate sottotono».

«Turisti praticamente non ne vediamo, lavoriamo principalmente grazie alle aziende». Con queste parole Consuelo Rossini, titolare dell’hotel Oasis di Marina di Ravenna e vicepresidente di Federalberghi, descrive la stagione turistica che sta vivendo nella propria struttura. «Siamo ai livelli dell’anno scorso, quando eravamo reduci dall’alluvione, e del periodo post covid – continua l’albergatrice -. Sinceramente ci saremmo aspettati altri numeri, è arrivata qualche richiesta ma ci saremmo aspettati ben di più. La stagione turistica per ora è pessima. Evidentemente Marina di Ravenna non riesce a esercitare un richiamo turistico degno di nota; i suoi frequentatori preferiscono modalità mordi e fuggi che non fanno la fortuna di coloro che, come me, hanno una struttura ricettiva. Anche miei colleghi denunciano una situazione simile. Per Marina di Ravenna ci vorrebbe un cambio di marcia, per ora riesce ad attrarre solo vacanzieri di giornata e i ravennati».