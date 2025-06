Libero dopo la rapina a Marina di Ravenna, arrestato di nuovo per droga

A una settimana dalla violenta rapina ai danni di una ragazza minorenne a Marina di Ravenna, è stato nuovamente arrestato il 26enne egiziano già finito agli onori delle cronache per aver colpito la giovane con una catena. Stavolta è stato fermato a Cervia, con addosso oltre 100 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto alla stazione ferroviaria durante i controlli serali dei carabinieri del Gruppo di Intervento Operativo, in supporto alla Compagnia locale per l’estate. Alla vista dei militari, il 26enne ha mostrato evidente nervosismo. La perquisizione ha rivelato due panetti di droga, chiaro segnale di attività di spaccio. Portato in tribunale a Ravenna per la direttissima, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in provincia e ha fissato il prosieguo del processo al 25 settembre. Il giovane era balzato agli onori delle cronache appena pochi giorni fa per una rapina particolarmente cruenta: aveva aggredito una minorenne che cercava di recuperare il cellulare rubato, colpendola con una catena e lasciandola ferita a terra. In quell’occasione, però, non essendoci flagranza, il ragazzo era stato immediatamente rimesso in libertà, tra l’indignazione generale. Il video virale girato quella notte a Marina, in cui un altro straniero fuggiva dalla Volante sfondando un finestrino, racconta bene il clima teso in cui sono avvenuti i fatti.

Ora, dopo il nuovo arresto per droga, il 26enne dovrà affrontare anche il divieto di ritorno nel comune di Ravenna per 3 anni, disposto dalla Questura.