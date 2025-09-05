Legacoop Romagna: “Ravenna non sia complice della guerra, pieno sostegno al sindaco Barattoni”

Ravenna
  • 05 settembre 2025
Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna
Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna

Legacoop Romagna in una nota esprime “pieno sostegno alle posizioni espresse dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali, in merito alle notizie sul transito di armamenti diretti in Israele, attraverso il porto di Ravenna”.

“Come mondo cooperativo – dichiara Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna – ribadiamo un principio per noi fondamentale: la cooperazione tra le persone e tra i popoli deve prevalere sempre. Ciò che sta avvenendo a Gaza, con un numero inaccettabile di vittime civili, è un genocidio. Il nostro territorio non deve in alcun modo essere complice di questa tragedia. Ed anzi Ravenna, città della cooperazione e della resistenza, deve essere un ponte di pace, impedendo qualsiasi supporto logistico alla guerra ed alle guerre”.

“Il porto di Ravenna è un’infrastruttura strategica per l’economia e lo sviluppo della Romagna e dell’Italia e, partendo da questo, come Legacoop Romagna siamo al fianco dei lavoratori portuali e delle loro organizzazioni sindacali – aggiunge Emiliano Galanti, responsabile porto di Legacoop Romagna –. È giusto che rivendichino il diritto a non rendersi complici di operazioni che vanno contro i valori fondamentali di giustizia, pace e solidarietà. Lavoreremo con tutte le istituzioni per garantire la massima trasparenza e per rafforzare il ruolo del porto come luogo di cooperazione tra i popoli. La cooperazione nasce per tenere insieme comunità, lavoro e diritti. In questa direzione continueremo a impegnarci, promuovendo scambi economici fondati su pace, legalità e sostenibilità. Ravenna e la Romagna non devono cedere a logiche di guerra: il nostro porto deve rimanere simbolo di dialogo e di pace”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui