Legacoop Romagna premia le prime otto imprese che hanno conseguito la certificazione di genere

Un 8 marzo dedicato alla parità di genere: è quello di Legacoop Romagna, che in occasione della Giornata internazionale della Donna ha deciso di premiare le otto imprese associate che per prime hanno conseguito la Certificazione di genere, avvalendosi del percorso e delle competenze presenti nella rete servizi associativa da circa due anni.

Il presidente Paolo Lucchi ha consegnato i riconoscimenti questa mattina a Ravenna nella sede di Legacoop Romagna, alla presenza dei rappresentanti di Cad, Il Cerchio, Formula Servizi, Agrisfera, Ravenna Teatro, Deco Industrie, Federcoop Romagna e Kineo Energy e Facility (gruppo Copura).

Sono circa 2.300 le lavoratrici e i lavoratori che fanno riferimento a queste otto realtà pioniere, che insieme sviluppano un valore della produzione di quasi 400 milioni di euro. La certificazione di genere prende in considerazione molti aspetti: il linguaggio e l’organizzazione, l’equità salariale, la promozione di tracciati di carriera equi e la lotta contro gli stereotipi di genere. Per le aziende che vi aderiscono sono previsti incentivi importanti, come vantaggi fiscali e premialità nei bandi pubblici. Federcoop Romagna è stata tra le prime società di consulenza a livello nazionale ad offrire un servizio dedicato a questo tema.

«L’Otto Marzo è una data fondamentale, che per la Cooperazione va celebrata tutti i giorni: questo è il motivo per cui abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sul lavoro costante che svolgiamo nell’ottica della parità di genere - ha detto il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - nella visione cooperativa — prosegue Lucchi — parità di genere si accompagna sempre a inclusione e sostenibilità. Nell’occasione, infatti, abbiamo presentato anche il piccolo omaggio simbolico che Legacoop e Federcoop Romagna hanno consegnato a tutto il personale in occasione della Giornata della donna: una bustina di semi di fiori prodotta dall’Ortolano e imbustata da coloro che frequentano il centro socio-occupazionale di Cervia “Ikebana” della cooperativa sociale San Vitale».