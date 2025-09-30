Legacoop Romagna: “Non si pensi solo al Ponte sullo Stretto, il nostro territorio ha bisogno di un vero sviluppo delle infrastrutture”

Quanto all’aeroporto Ridolfi di Forlì, Legacoop Romagna sottolinea la necessità di “consolidare il sistema aeroportuale regionale”, con l’obiettivo di “valorizzare le identità di tutti e quattro gli scali”. Il Ridolfi sta progettando una parziale conversione della sua destinazione passeggeri “che sembra avere le carte in regola per funzionare” e “convince l’apertura alla nuova progettualità finalizzata all’utilizzo dello scalo forlivese anche come hub per le merci”. Infine nel riminese Legacoop Romagna ritiene fondamentale la realizzazione del nuovo casello sull’A14, in corrispondenza della fiera. Guardando all’attrattività turistica della Romagna, la realizzazione del “Metromare” Rimini-Riccione viene vista come “realizzazione parziale di una infrastruttura che da Cattolica a Ravenna dovrà potenziare e migliorare l’intero collegamento ferroviario di costa con Bologna, esattamente come previsto nel Programma di mandato della Giunta regionale”.L’aeroporto di Rimini, che nei primi sette mesi del 2025 ha registrato un aumento del 32,5% dei passeggeri rispetto all’anno precedente, “raccoglie i frutti di un investimento sulla destinazione del territorio”. Un percorso che per Legacoop Romagma “va incentivato, vista anche l’azione di marketing sostenuta da tutti i comuni costieri della provincia”.