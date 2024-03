Le fotografie di Salgado a Ravenna con “Exodus” - VIDEO GALLERY

In occasione del Festival delle culture, le fotografie del celebre fotografo Sebastião Salgado giungono dal 22 marzo al 2 giugno al Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna in una mostra organizzata dal Comune in collaborazione con Contrasto.

Attraverso 180 fotografie la mostra “Exodus-Umanità in cammino”, a cura di Lélia Wanick Salgado, si compone di varie sezioni a carattere geo-politico. La prima - Migranti e profughi: l’istinto di sopravvivenza - tratta in particolare le motivazioni che accomunano i profughi: la povertà e la violenza, il sogno di una vita migliore, la speranza. La seconda sezione - La tragedia africana: un continente alla deriva - si concentra sul trauma della sofferenza e disperazione di popoli segnati dalla povertà, dalla fame, dalla corruzione, dal dispotismo e dalla guerra nonostante l’Africa sia un continente con una storia importante per l’umanità. La terza sezione - L’America latina: esodo rurale, disordine urbano - racconta una parte del mondo segnata dalla migrazione di decine di milioni di contadini, spinti dalla povertà, verso le aree urbane come Città del Messico e San Paolo, circondate da baraccopoli. La sezione Asia: il nuovo volto urbano del mondo si concentra sull’esodo di massa dalla povertà rurale alla creazione di megalopoli in cui i migranti vivono in condizioni precarie, pur credendo di aver fatto un passo verso una vita migliore. Chiude la mostra una sala dedicata ai ritratti di bambini, rappresentativi di altre decine di milioni che si possono incontrare nelle baraccopoli, nei campi profughi e negli insediamenti rurali di America Latina, Africa, Asia ed Europa.

Prezzi e orari

Ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto, 6 euro studenti, Accademia, Università e insegnanti.

Orari: : martedì - sabato 9.00 - 18.00. Domenica e festivi 10.00 - 19.00. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima.

Aperture festive Pasqua, 1 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 2024