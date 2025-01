Lavoro, Trenitalia cerca macchinisti in Emilia-Romagna: ecco come candidarsi

Trenitalia Tper assume. Da oggi sono aperte le candidature per futuri macchinisti, da inserire nel team responsabile della conduzione delle oltre 900 corse regionali effettuate ogni giorno.

Sarà possibile partecipare alla selezione fino alla mezzanotte del 31 gennaio, secondo le indicazioni disponibili su www.trenitaliatper.it, nella sezione Lavora con noi o direttamente sul sito Lavora con TTX.

Le sedi di lavoro, che verranno assegnate dall’azienda, sono Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Sermide (Mantova).

Fra i requisiti richiesti un’età compresa fra 18 e 29 anni, un diploma di scuola secondaria quinquennale e la residenza certificata in Emilia Romagna o a Mantova e provincia da almeno sei mesi.

Figura storica del trasporto ferroviario, che oggi opera utilizzando moderne e sofisticate tecnologie, il macchinista è responsabile della conduzione dei treni e lavora in costante sinergia con capotreno e sala operativa.

Nel 2024 Trenitalia Tper ha assunto 163 persone, con un’età media di 27 anni. Complessivamente dal primo gennaio 2020 – data di nascita della società – sono state ben 533 le assunzioni, di cui 388 per turn over e 145 per incremento dell’organico. Oggi sono oltre 1550 le persone che lavorano in Trenitalia Tper, l’età media è di 40 anni.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno chiamati a un assessment online composto da test psico-attitudinali e di logica.

I primi 100 che risulteranno idonei saranno invitati al Recruiting Day di Trenitalia Tper in programma il 25 marzo a Bologna presso il palazzo della Regione Emilia-Romagna e organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna.