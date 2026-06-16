Lavoro a Ravenna, Start Romagna cerca personale per i traghetti

C’è un’energia nuova che soffia sulla costa ravennate, dove Start Romagna S.p.A. continua a navigare verso il futuro e a espandere la propria squadra, con una campagna di reclutamento dedicata al personale marittimo. È un’occasione speciale per entrare a far parte di una realtà solida e dinamica, salendo a bordo dei mototraghetti aziendali che uniscono ogni giorno Marina di Ravenna e Porto Corsini, un collegamento fondamentale per la capitale del mosaico.

Per il ruolo di spicco di Capo/a Barca, l’azienda seleziona figure in possesso del titolo professionale per il traffico locale o nello Stato, che abbiano completato l’addestramento per navi passeggeri, l’addestramento base, l’antincendio base e il percorso MAMS per i mezzi di salvataggio. Accanto a loro, si cercano anche Marinai/Marinaie: in questo caso servono il diploma di scuola media inferiore, l’iscrizione alla Gente di Mare con il titolo di mozzo o superiore e i corsi base obbligatori per l’imbarco come PSSR, PSR, Antincendio e Primo Soccorso, oltre a un’esperienza di almeno 24 mesi di navigazione, di cui la metà in coperta. Naturalmente, per tutte le posizioni sono richiesti i requisiti amministrativi e l’idoneità fisica previsti dalle normative vigenti.

Lavorare a bordo dei traghetti di Start Romagna significa diventare il volto dell’accoglienza aziendale. Sotto la guida del Comandante, il personale si occupa di garantire la sicurezza dei passeggeri, della nave e del carico nel pieno rispetto dei regolamenti, nonché della vendita e del controllo dei biglietti.

“La nostra crescita sul territorio è strettamente legata agli investimenti che destiniamo alla qualità delle condizioni lavorative e alla valorizzazione del capitale umano - dichiara il Direttore generale, Angelo Erbacci - In quest’ottica, il recente accordo integrativo volto a incrementare il premio aziendale per tutte le aree e i settori rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle nostre risorse. Start Romagna si conferma un’azienda di persone che muovono persone, sia sulla terraferma sia sui collegamenti marittimi”.

Questa nuova campagna di reclutamento si inserisce nel quadro delle consolidate politiche aziendali volte all’attrazione dei talenti e alla valorizzazione delle risorse umane. Start Romagna si distingue nel settore della mobilità per l’adozione di modelli formativi d’avanguardia, come l’Academy interna ‘Scuderia Start’, programma finalizzato alla formazione di autiste/autisti attraverso il cofinanziamento dei costi per il conseguimento delle patenti D e CQC (Carta di Qualificazione del Conducente). A questa misura si affianca il progetto ‘Chi porta un autista trova un tesoro’, che prevede un incentivo economico fino a 1.000 euro per i dipendenti che segnalano candidature in linea con i requisiti richiesti.

Una strategia integrata che ha consentito l’inserimento di oltre sessanta autisti nel corso dello scorso anno, un target che l’azienda pianifica di confermare anche per il 2026.

L’attrattività del Gruppo è inoltre sostenuta da un articolato piano di welfare aziendale, strutturato per rispondere alle esigenze di tutela e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per candidarsi a queste opportunità sui traghetti, è sufficiente inviare il proprio Curriculum Vitae tramite e-mail all’Ufficio risorse umane all’indirizzo ru@startromagna.it.

Tutti i dettagli dei profili e le altre posizioni aperte negli uffici o nelle officine vi aspettano sul portale ufficiale: https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/.