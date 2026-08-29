Lavoro a Ravenna, bando per una licenza taxi per trasporto disabili gravi

A Ravenna c’è tempo fino al 18 settembre per partecipare al bando per l’assegnazione di una licenza per taxi per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento. La nuova licenza si aggiungerà a quella attivata lo scorso aprile e ha un valore di 76.500 euro, pari a una riduzione del 15% rispetto a una licenza ordinaria. Il rilascio della nuova licenza è inoltre vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, in linea con le disposizioni vigenti dell’Unione Europea, fa sapere il Comune. Il bando è scaricabile dal seguente link: https://comune.ravenna.it/amministrazione/documenti-e-dati/documen to-albo-pretorio/bando-di-concorso-pubblico-per-lassegnazione-di-n -1-licenza-a-titolo-oneroso-per-lesercizio-del-servizio-pubblico-n on-di-linea-riferita-a-veicolo-attrezzato-anche-per-il-trasporto-d i-disabili-gra-2/

Le domande vanno trasmesse via pec, inderogabilmente entro le 13 del 18 settembre all’indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico di n. 1 licenza taxi a titolo oneroso riferita a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento - anno 2026”.