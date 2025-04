Lavoro a Ravenna: assunzioni in Comune, per candidarsi c’è tempo fino al 9 maggio

C’è tempo fino a venerdì 9 maggio per candidarsi alle selezioni pubbliche promosse dal Comune di Ravenna per le assunzioni a tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” e “Assistente Sociale”. Le modalità di iscrizione e partecipazione e requisiti richiesti sono specificati nei bandi integrali pubblicati sul sito del Comune di Ravenna (https://www.comune.ra.it/stati/in-pubblicazione/), sul Portale unico del Reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) e reperibili all’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - piazza del Popolo 1, allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30), agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in Municipio (piazza del Popolo 1) chiedendo ai messi.

L’Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale è contattabile ai numeri (tel. 0544. 482566 - 482501 – 482500 – 482496 – 482214) per informazioni sulle selezioni e sulla compilazione della domanda di iscrizione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 09/05/2025 accedendo alla candidatura on-line tramite il Portale Unico del Reclutamento all’indirizzo (https://www.inpa.gov.it/).