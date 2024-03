Lavoro a Ravenna, assunzione di 12 agenti in più per l’estate. Fino a 100 nuovi occupati nella Polizia locale

La Polizia locale potrà contare, durante la stagione estiva, su ulteriori dodici agenti da impegnare prevalentemente sul litorale. E’ questo il fine della selezione annunciata nei giorni scorsi con cui Palazzo Merlato spiegava come ci fosse «tempo fino al 22 aprile per candidarsi alla selezione pubblica promossa dal Comune di Ravenna per l’assunzione a tempo determinato e pieno».

La nota precisava come le modalità di iscrizione e partecipazione e i requisiti richiesti sono specificati nel bando integrale pubblicato sul sito internet del Comune stesso, nonché reperibile all’ufficio Assunzioni e gestione del personale in Piazza del Popolo e allo Sportello polifunzionale di via Berlinguer, oltre che negli uffici decentrati.

Il test da superare

E’ il comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini, a precisare come «in precedenza, abbiamo selezionato nuovo personale attingendo ad una graduatoria composta anni fa. Abbiamo deciso di ricostituirne una nuova». Con una novità, rispetto al passato: «Nel precedente bando, la graduatoria veniva determinata unicamente in base ai titoli conseguiti. In questo caso i candidati verranno sottoposti anche ad una prova scritta», aggiunge Giacomini. Era la stessa nota diffusa dal Comune, infatti, a sottolineare come la «selezione prevede lo svolgimento di un’unica prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla chiusa, cosiddetto quiz».

Interessati anche altri comuni

Una composizione di lista che vedrà pertanto i primi dodici classificati essere inseriti, a tempo determinato, all’interno degli effettivi in forze alla Polizia locale di Ravenna, per il periodo estivo. Andrea Giacomini, però, precisa come «sulla graduatoria che verrà composta c’è già l’interessamento di vari Comuni vicini. E’ plausibile pensare pertanto – conclude il comandante del corpo di polizia di Piazza Mameli – che a trovare lavoro non saranno solamente quei primi dodici classificati, ma almeno i primi cinquanta, se non i primi cento. Auspichiamo pertanto una buona partecipazione alla selezione che vedrà chiudere i termini per presentare la partecipazione fra meno di un mese».