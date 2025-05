Lavezzola, incidente fra tre auto: sei feriti

E’ di sei feriti (non in modo rilevante) il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi di Lavezzola, con tre auto coinvolte. Il sinistro si è verificato in via Bastia Nuova: una Opel Crossland, con a bordo una coppia di anziani imolesi, ha impattato violentemente contro una Peugeot 208 con a bordo due donne di Conselice. Una terza auto, che trasportava un uomo e una donna di Copparo, nel Ferrarese, ha poi tamponato la Peugeot. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze e l’elimedica. Quest’ultima ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena l’anziana imolese in condizioni di media gravita. Altri traumi di medio livello sono stati riportati da una delle donne che era sulla Peugeot, accompagnata all’ospedale di Ravenna, mentre ferite più lievi sono state registrate dalle altre quattro persone coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco. Rilievi a cura della Polizia locale della Bassa Romagna.