La testata all’allenatore. La Giunta di Ravenna: «Su dialogo e rispetto coinvolgere anche i bambini»

RAVENNA. Rilanciata dai media nazionali, ha fatto scalpore in tutta Italia l’aggressione, in una frazione di Ravenna, a un allenatore dei pulcini da parte di un padre tifoso, inviperito per la sostituzione del figlio. L’amministrazione comunale in una nota «condanna fermamente il bruttissimo episodio», che, dichiarano il sindaco Michele De Pascale e l’assessore allo Sport Giacomo Costantini, «oltre a essere grave, è stato fortemente diseducativo». Per questo la giunta, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza all’allenatore del Mezzano calcio e alla società, auspica che dall’episodio «si possa trarre spunto per approfondire tematiche importanti quali quelle del rispetto e del dialogo, che devono sempre prevalere su tutto, coinvolgendo anche i genitori e le famiglie degli altri bambini, nonché i bambini stessi». Dal canto suo l’amministrazione continuerà a «promuovere e sostenere progetti volti a consolidare l’aspetto sociale e valoriale dello sport, nella ferma convinzione che esso, oltre a valorizzare i talenti dei singoli e dei gruppi, debba essere palestra quotidiana di convivenza civile e rispetto reciproco».