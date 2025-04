La storica visita dei reali inglesi e del presidente Mattarella: nelle edicole di Ravenna con il Corriere Romagna uno speciale e le bandierine

Ravenna si appresta ad accogliere re Carlo e la regina Camilla oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un appuntamento storico che il Corriere Romagna intende celebrare insieme ai lettori. In occasione della visita ufficiale dei Reali inglesi, chi giovedì 10 aprile acquisterà il quotidiano nelle edicole di Ravenna riceverà in abbinamento l’inserto speciale realizzato con curiosità e approfondimenti e in omaggio la bandierina italiana e quella britannica. Un modo per rendervi protagonisti di un evento unico e regalarvi il ricordo di una giornata destinata a restare nella memoria collettiva.