La storia a Ravenna: anche Mattarella in città il 10 aprile insieme a Re Carlo d’Inghilterra e consorte. Il programma della visita reale

La tappa ravennate sarà l’atto conclusivo di un viaggio di 4 giorni (dal 7 al 10 aprile) tra l’Italia e il Vaticano. Un viaggio che prevede momenti dall’altissimo valore simbolico nell’anno del Giubileo, tra cui una funzione speciale nella Cappella Sistina con Papa Francesco e uno storico discorso (il primo di un sovrano inglese) di fronte al Parlamento italiano in sessione congiunta. Il tutto mentre sui cieli di Roma si esibiranno insieme le nostre frecce tricolori con le “Red Arrow” della Royal Air Force. Ma sarà il giorno 10 - quello conclusivo della visita di Stato - a coinvolgere la Romagna con una visita di Stato che per Ravenna rappresenterà una eccezionale vetrina mediatica internazionale.

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà lui, il prossimo 10 aprile, ad accogliere a Ravenna Re Carlo III e la regina consorte Camilla per quella che si prospetta essere una giornata ancor più storica per la Romagna. Il programma della visita è stato reso noto ieri dall’ambasciatore britannico Lord Edward Llewellyn che ha rimarcato come Ravenna sia stata, dopo Roma, l’unica città italiana scelta dai reali per la loro prima visita di Stato in veste di sovrani dopo l’incoronazione.

Il programma ravennate

I reali, come detto, saranno accolti dal presidente della Repubblica Mattarella che, per la quinta volta, sarà nella città dei mosaici come Capo dello Stato. Re e regina arriveranno in tarda mattinata per una giornata che toccherà simbolicamente più temi. Il primo è quello degli 80 anni della Liberazione: proprio il 10 aprile del 1945 Ravenna venne infatti liberata dalle truppe britanniche insieme a quelle canadesi e partigiane. Re Carlo e Camilla saranno ricevuti in Municipio per un consiglio comunale straordinario. Nel programma non poteva però mancare una visita alla Tomba di Dante, di fronte alla quale i reali assisteranno alla lettura di un canto della Divina Commedia.

Poi Re Carlo visiterà le basiliche di San Vitale e Galla Placidia con i loro mosaici noti in tutti il mondo, mentre contemporaneamente la regina Camilla si dirigerà a Palazzo Guiccioli per una visita al Museo Byron con relativo omaggio al poeta inglese. Previsto anche un incontro con l’Accademia delle Belle Arti. La regina parteciperà anche a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica “The Queen’s Reading Room”. Ma un ulteriore omaggio della Corona verrà fatto anche alla cucina tradizionale dell’Emilia Romagna. I reali incontreranno infatti esponenti di Slow Food che gli illustreranno le tipicità del territorio. «In questa occasione - fa sapere l’ambasciata - il Re incontrerà gli agricoltori locali, le cui terre e colture sono state gravemente colpite dalle devastanti inondazioni che hanno interessato la zona di Ravenna negli ultimi anni». In serata il ritorno a Londra con un volo diretto che decollerà dalla Romagna.