La scrittrice ravennate: «Mia mamma malata. Io non ho una vita, sistema al collasso»

«Sono diventata il suo punchball su cui sfogarsi. Quello che sto vivendo con mia madre però non è la mia storia. Ma è quella di molti figli che si occupano a loro spese dei familiari non più autosufficienti». A parlare è Deborah Gambetta, una scrittrice di Massa Lombarda che vive a Torino da 10 anni. Tre anni fa a sua madre è stata diagnosticata la demenza vascolare e da quel momento lei se ne occupa senza però risiedere stabilmente con lei in provincia di Ravenna. La scrittrice nei giorni scorsi ha raccontato la situazione in un lungo post su Facebook che è stato molto condiviso e commentato, testimonianza del fatto che leproblematiche dei caregiver, il termine con cui si definisce chi si occupa di anziani malati, sono più sentite di quanto non suggerisca il dibattito pubblico.